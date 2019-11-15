Погода в Мурманской области поворачивает опять на холода

Как сообщает Мурманское УГМС, 16 ноября погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия циклона с центром на юге Новой Земли. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха -5-10° при прояснениях в отдельных районах понижение до -15-20°.

17-18 ноября наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, температура воздуха ожидается на 1-2 ° ниже климатической нормы.

Завтра, 16 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер западный умеренный, ночью на севере области сильный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях -15-20° в течение суток. Гололедица.