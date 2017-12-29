Погода в Новый год в Мурманской области будет хорошей

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северном направлении и атмосферных фронтов: по Мурманской области ожидаются осадки и повышение температуры воздуха до -3 +2°.

31 декабря, со смещением атмосферных фронтов в Баренцево море, осадков станет меньше, температура воздуха постепенно понизится до -2-7°, в отдельных районах до -10-15°.

1 января ожидается преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -15-20°.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода. Снег, мокрый снег. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью -7-12°, на юге -3-8º, днём от -3 до +2°. Ухудшение состояния дорог.