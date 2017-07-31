Погоня со стрельбой за пьяными водителями

В Мурманске в результате погони сотрудники дорожной полиции задержали нарушителей Правил дорожного движения.

Находясь на маршруте патрулирования, 29 июля около 4 утра сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г.Мурманску в районе улицы Полярные Зори заметили автомобиль «ВАЗ-21099», двигающийся с нарушением ПДД, Законное требование сотрудников полиции об остановке водитель автомобиля не выполнил и продолжил движение.

Экипажем ДПС было принято решение о преследовании автомобиля нарушителя.

Неоднократные требования дорожных полицейских об остановке транспортного средства водитель игнорировал, в связи с чем полицейские сделали один предупредительный выстрел в воздух. Однако автомобиль «ВАЗ-21099» продолжил движение, в связи с чем инспекторы ГИБДД произвели несколько выстрелов по колесам автомобиля, повредив три колеса. Только после этого нарушитель остановился в районе улицы Туристов.

При проверке сотрудники ГИБДД установили, что в автомобиле находятся два молодых человека - 18 и 19 лет, которые пояснили, что по очереди управляли автомобилем. До начала преследования за рулем автомобиля находился 19-летний мурманчанин. После того, как транспортное средство стал преследовать патрульный автомобиль ДПС, за руль пересел 18-летний автолюбитель. Оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила проведенная экспертиза. Нарушители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении молодых людей составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.