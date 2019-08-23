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Мурманская область. Арктика23.08.19 14:00

Погоня в Мурманске: 34-летний северянин в очередной раз сел за руль машины в состоянии алкогольного опьянения

В Мурманске в районе улицы Баумана в поле зрения сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Мурманску попал автомобиль «БМВ». На требование сотрудников полиции остановиться автолюбитель не реагировал и пытался скрыться. Информация о нарушителе была передана в дежурную часть и ближайшим нарядам дорожно-патрульной службы. В результате оперативных и слаженных действий полицейских нарушитель был задержан.

При проверке документов на автомобиль было установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за езду в пьяном виде и на момент задержания в отношении 34-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Более того, от водителя исходил резкий запах алкоголя. Результат освидетельствования нарушителя на состояние алкогольного опьянения показал, что он пьян.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мужчины составлены материалы и направлены в суд для привлечения к ответственности. За неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения автолюбителю грозит лишение свободы до двух лет.

 

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