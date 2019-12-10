Погорельцы с улицы Володарского скоро вернутся домой

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и избранный глава администрации города Мурманска Евгений Никора проконтролировали ход аварийно-восстановительных работ в доме № 10 по улице Володарского, который пострадал в результате пожара в феврале 2018 года.

– Обязанность муниципалитета – восстановить жилье горожан, с этой задачей мы справляемся. Основной объем работ выполнен, – рассказал Андрей Сысоев. – Важно отметить, что работы мы проводим совместно с Фондом капитального ремонта, который занимается заменой сетей.

В рамках аварийно-восстановительных мероприятий запланировано устройство монолитных перекрытий выгоревших этажей, перегородок из газобетонных блоков, деревянных полов, замена чердачного перекрытия, окон, дверей, ремонт участка кровли, подъезда, электромонтажные работы.

– Очень важно, что в данном случае заменены выгоревшие деревянные перекрытия на железобетонные монолитные. Это объемный и дорогостоящий вид работ, который достаточно сложно провести, – подчеркнул Евгений Никора. – Самое главное – закончить в этом году ремонт квартир, чтобы передать ключи мурманчанам. В начале следующего года будет проведен ремонт подъезда и газового оборудования.

Напомним, 8 февраля 2018 года случилось возгорание в квартире № 28, расположенной на втором этаже четвертого подъезда. Пострадало восемь квартир. Жителям было предоставлено жилье из маневренного фонда.