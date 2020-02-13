«Погорели» на дровах

Вступил в законную силу приговор Заозерского гарнизонного военного суда в отношении лиц, причастных к совершению преступных действий, в результате которых Министерству обороны Российской Федерации нанесен ущерб на сумму более 23 миллионов рублей.

В период с 2014 по 2016 г. оперативными сотрудниками УФСБ России по Северному флоту выявлены должностные лица коммерческих организаций и воинских частей Северного флота, причастные к взяточничеству и хищению бюджетных денежных средств, выделенных для поставки дров в воинские подразделения.

В ходе работы было установлено, что для обеспечения частей твёрдым топливом между ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» МО РФ и АО «Мальтинский военный лесхоз» были заключены государственные контракты на переработку цельной древесины в дрова с доставкой до грузополучателей. Узнав об этом, генеральный директор ООО «Компас» Яков Бабченко решил принять участие в его реализации в качестве соисполнителя, для чего, от имени возглавляемого его знакомым ООО ИПГ «Развитие», были заключены соответствующие договоры с представителем военного лесного хозяйства.

Для уменьшения объёма работ, подлежащих выполнению, и скорейшему получению оплаты, Яков Бабченко договорился с ответственными за получение товара должностными лицами воинских частей – Евгением Бобошко, Романом Романовым и Михаилом Рамазановым о доставке вместо топливных дров непереработанной древесины с одновременным подписанием актов и накладных до фактического поступления груза получателям. В целях успешной реализации своего преступного замысла, коммерсант передал военнослужащим денежные средства в виде взяток в сумме 655 тысяч, 525 тысяч и 950 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в интересах сокрытия от участников государственного контракта незаконного получения денежных средств до исполнения договорных обязательств, а также обеспечения подписания необходимых документов Яков Бабченко путем уговоров, обещаний передачи денежного вознаграждения и выполнения предусмотренных работ в будущем, склонил к подписанию фиктивных актов приема-передачи товара и накладных регионального представителя АО «Мальтинский военный лесхоз» Романа Щербатюка.

При этом фактически исполнитель осуществлял завоз древесного сырья в воинские части в значительно меньших объемах, чем было предусмотрено договором, а впоследствии перестал осуществлять поставки и вовсе.

Действуя таким образом, Яков Бабченко обеспечил направление счетов на оплату фиктивно выполненных работ в рамках государственных контрактов через исполнителя, АО «Мальтинский военный лесхоз», заказчику, ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» МО РФ, и поступление денежных средств на счета подрядной организации.

По итогам рассмотрения материалов уголовного дела вина обвиняемых в суде была доказана полностью: Евгения Бобошко, Романа Романова и Михаила Рамазанова – в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), частью 5 статьи 33 (пособничество) и частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере…»); Якова Бабченко – в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ; Романа Щербатюка – в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33 и частью 4 статьи 159 УК РФ.

Как сообщает УФСБ России по СФ, должностным лицам из числа командования воинских частей, а именно Евгению Бобошко, Роману Романову и Михаилу Рамазанову предстоит провести в исправительных колониях строгого режима 8,5 и 7,5 лет соответственно. Предпринимателю Якову Бабченко – 6 лет в исправительной колонии общего режима. Региональный представитель исполнителя государственного контракта Роман Щербатюк лишен свободы на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск военного прокурора о взыскании в пользу Министерства обороны Российской Федерации денежных средств на сумму более 23,6 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба с осужденных лиц в солидарном порядке.

Также подлежат конфискации и перечислению в доход федерального бюджета денежные средства, полученные должностными лица в форме взяток.