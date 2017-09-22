Погостила и своровала ювелирные изделия на сумму более 40 тысяч рублей

В дежурную часть областного центра обратилась мурманчанка , которая рассказала, что у неё из квартиры по улице Щербакова пропали ювелирные изделия. Общая сумма имущественного ущерба, причиненного потерпевшей, составила свыше 41 тысячи рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что кража произошла путем свободного доступа. Опросив потерпевшую, они выяснили, что в хищении есть основания подозревать женщину, которая накануне находилась у неё в гостях. Именно после её ухода потерпевшая обнаружила пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску была установлена личность злоумышленницы. По ориентировке оперативников сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемую в краже 43-летнюю ранее судимую мурманчанку и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, похищенное имущество злоумышленница успела продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.