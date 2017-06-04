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Мурманская область. Арктика04.06.17 11:00

Поговори со мною, Путин… - 15 июня в 12.00 состоится программа «Прямая линия с президентом России

15 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщает сайт главы государства.

В традициях предыдущих программ, глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик.

Вопросы принимаются с 8.00 мск 4 июня вплоть до окончания Программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.

15 июня на сайте Программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

 

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