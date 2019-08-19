Пограничники спасли трёх горе-рыбаков в Баренцевом море

Патрульный катер Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району ночью 17 августа обнаружили и отбуксировали потерявшую ход в Баренцевом море моторную лодку, в которой находились три человека, сообщает пресс-служба управления.

16 августа в 23.30 мск от оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Мурманской области в Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району поступила информация, что в западном рукаве губы Ура на удалении ориентировочно 12 км от посёлка Ура-Губа потеряла ход и терпит бедствие моторная лодка ТТ0898, на борту которой находились три человека.

В целях осуществления поиска и спасения жизни людей в указанный район был незамедлительно направлен патрульный катер. Около 0.40 мск 17 августа пограничниками в районе острова Шалим было обнаружено плавательное средство, потерявшее управление, с людьми на борту.

Обнаруженная моторная лодка была благополучно отбуксирована к берегу поселка Ура-Губа, оборудованному причальными сооружениями, где рыбаков осмотрел фельдшер. Медицинская помощь им не потребовалась.

Со слов спасенных, у них вышел из строя мотор, в результате чего они потеряли управление и не могли добраться до береговой линии.