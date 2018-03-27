Победителями областной военно-патриотической игры «Защитник Отечества» стали учащиеся гимназии города ПолярныйАЗБУКА ЖКХ: Про взнос на капремонт рассказывает и показывает Егор Бессолицын
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика27.03.18 11:32

Пограничники в Баренцевом море спасли очередных горе-рыбаков

 

22 марта в 13 часов 40 минут в дежурную службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступила информация, о том, что в районе северной оконечности острова Кильдин Баренцева моря потеряло ход маломерное плавсредство с двумя рыбаками на борту. Моторная лодка начала дрейфовать на Восток - в открытое море.

По решению руководства Пограничного управления для оказания помощи в указанный район был незамедлительно направлен пограничный сторожевой корабль, который уже спустя час обнаружил любителей морской рыбалки.

Пограничники подняли рыбаков на борт. Медицинская помощь им не потребовалась. Маломерное плавсредство было взято на буксир и спустя несколько часов люди были доставлены в Бухту Кут Баренцева моря.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств, а также оперативным действиям и профессионализму моряков-пограничников человеческих жертв удалось избежать.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, в прошлом году с привлечением сил и средств корабельного и катерного состава Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району было успешно проведено 8 поисково-спасательных операций, в результате которых было спасено 17 человек.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 55 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
Комментарий к новости:Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
Known
26.03.18 18:25
Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Василий
26.03.18 17:48
Спросите еще про распределение жилплощади вне очереди, тоже все для приближенных. В том числе тот же Тимофеев, Глобус, Смирнов Алексей, Шекшуев и т.д. А местные рядовые сотрудники до сих пор ждут. Н
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)18:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и куриные яйца оказались в лидерах по росту цен-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 69 копеек, доллара вырос на 17 копеек-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика