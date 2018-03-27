Пограничники в Баренцевом море спасли очередных горе-рыбаков

22 марта в 13 часов 40 минут в дежурную службу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району поступила информация, о том, что в районе северной оконечности острова Кильдин Баренцева моря потеряло ход маломерное плавсредство с двумя рыбаками на борту. Моторная лодка начала дрейфовать на Восток - в открытое море.

По решению руководства Пограничного управления для оказания помощи в указанный район был незамедлительно направлен пограничный сторожевой корабль, который уже спустя час обнаружил любителей морской рыбалки.

Пограничники подняли рыбаков на борт. Медицинская помощь им не потребовалась. Маломерное плавсредство было взято на буксир и спустя несколько часов люди были доставлены в Бухту Кут Баренцева моря.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств, а также оперативным действиям и профессионализму моряков-пограничников человеческих жертв удалось избежать.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, в прошлом году с привлечением сил и средств корабельного и катерного состава Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району было успешно проведено 8 поисково-спасательных операций, в результате которых было спасено 17 человек.