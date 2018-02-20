Пограничники задержали гражданина Туниса, направлявшегося в сторону государственной границы РФ

19 февраля сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия выявили в 150 метрах за линией инженерно-технических сооружений в Печенгском районе Мурманской области гражданина Туниса, направлявшегося в сторону государственной границы РФ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых совместно с Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району, установлено, что иностранец прибыл в приграничный район Мурманской области с умыслом незаконного пересечения границы на российско-норвежском участке в поисках лучших условий жизни. Однако, осуществить противоправный замысел не удалось. Он был обнаружен пограничниками.

При задержании иностранец сообщил, что является гражданином Туниса. Документов, удостоверяющих личность, данный гражданин при себе не имел.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Иностранец заключен под стражу.