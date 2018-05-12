Пограничному патрульному кораблю ПУ ФСБ РФ по западному арктическому району присвоено имя «Беломорье»

Вчера в Мурманске состоялась торжественная церемония, посвящённая присвоению пограничному патрульному кораблю 2 ранга проекта 5467с Пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району наименования «Беломорье». В торжествах принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.



Обращаясь к участникам церемонии, первый заместитель главы региона отметил, что «Беломорье» – очень удачное название для корабля, несущего службу на Севере. Ведь Архангельск – главный порт на Белом море, побережье Мурманской области также омывается беломорскими водами.



«Задачи по защите и охране рубежей страны могут успешно решаться только совместными усилиями погранслужбы и тех людей, которые работают в море и живут на его берегах. Защита границы – наше общее дело, и название корабля «Беломорье» объединяет нас и даёт основу для сотрудничества», – подчеркнул Алексей Тюкавин.



Первый заместитель губернатора поблагодарил за совместную работу и плодотворное сотрудничество начальника Пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району генерал-лейтенанта Игоря Константинова, а экипажу корабля «Беломорье» пожелал успехов в службе и традиционные семь футов под килем.



Имя «Беломорье» кораблю присвоено по инициативе руководства Архангельской области, учитывая заслуги города воинской славы Архангельска и всего региона в освоении, развитии Русского Севера и обеспечения безопасности Российской Федерации в арктических широтах.