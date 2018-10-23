Мурманская область. Арктика23.10.18 12:39
Пограничные таможенные посты Мурманской области переходят на зимний график работы
28 октября 2018 года график работы пограничных таможенных постов на российской стороне будет синхронизирован с графиком работы пограничных пунктов пропуска сопредельных государств – Норвегии и Финляндии в связи с переходом на зимнее время.
На российско-финляндском участке сухопутной границы таможенные посты МАПП Салла и МАПП Лотта, начиная с 28 октября 2018 года, будут открыты ежедневно с 08:00 до 22:00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней.
На российско-норвежском участке сухопутной границы таможенный пост МАПП Борисоглебск, начиная с 28 октября 2018 года, будет открыт ежедневно с 09:00 до 23:00 часов по московскому времени без выходных и праздничных дней.
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