Погромщикам лаунж-кафе «Мята» придётся посидеть

Скамьей подсудимых обернулся для четырёх молодчиков погром, который они устроили в конце декабря прошлого года в лаунж-кафе «Мята». Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел вопрос продления времени содержания дебоширов под стражей.

Четверо сильных, прилично одетых и вполне успешных внешне мужчин - на скамье подсудимых в зале Октябрьского районного суда. Их вид трудно связать с делом, по которому их обвиняют. Но в тот предпраздничный вечер, с 21 на 22 декабря, посетители лаундж-кафе «Мята» запомнят надолго. Это заведение слывёт одним из самых спокойных в городе. Так было и в тот вечер, но только до полуночи. А потом в зале появились странные гости...

«Пришли гости примерно в полночь, - вспоминает Виктория Кожина, сотрудник кафе. - Посидели, не расплатились за счёт, ушли. Через некоторое время пришли и вместо денег привели с собой других людей с битами. Они влетели, начали все крушить: кальяны падали на диваны, горели диваны, били посуду, разбили дверь входную. Били охрану. Люди испугались, стали прятаться за диванами».

В тот вечер в зале кафе практически не было свободных мест. Новогодние корпоративы отмечали сразу несколько организаций. Напуганные люди выбегали в мороз на улицу босиком и без верхней одежды. Пострадали несколько сотрудников заведения – сотрясения мозга, сломанные конечности, ушибы, ссадины и раны. Немалый материальный ущерб для кафе, перепуганные люди – таков итог визита молодчиков. Расследование не завершено, поэтому подробности пока – тайна следствия.

«Сегодня будет рассматриваться вопрос о продлении меры пресечения, - комментирует Дмитрий Северчуков, помощник прокурора Октябрьского административного округа г. Мурманска. - Расследование проводится по данному делу. Пока никаких комментариев давать не буду».

Обвинения по этой статье предъявляются по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка».

Решение судьи - продлить меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком на 2 месяца.