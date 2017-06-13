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Мурманская область. Арктика13.06.17 16:48

Погрузка на Октябрьской железной дороге с января по май снизилась на 2%

По оперативной информации ОЖД, погрузка в зоне ответственности Октябрьской магистрали за 5 месяцев текущего года составила 40,3 млн тонн, что на 2% ниже показателей аналогичного периода 2016 года. На Октябрьской железной дороге в этот период отмечается снижение по погрузке строительных грузов – 9,7 млн тонн (-18,9%); лесных грузов – 1,9 млн тонн (-7,5%).

Погрузка в мае текущего  года, по оперативным данным, составила 8,9 млн тонн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В зоне ответственности Октябрьской магистрали в мае текущего года погружено: руды железной – 2,2 млн тонн (+0,4%); строительных грузов – 2,4 млн тонн (-13,8%); промышленных грузов – 226 тысяч тонн (­6,7%); лесных грузов – 397,6 тысячи тонн (-6,6%); нефти и нефтепродуктов – 997,4 тысячи тонн (+4%); удобрений – 1,5 млн тонн (+16,3%); химикатов – 105,2 тысячи тонн (+70,3%).

Тарифный грузооборот в мае 2017 года составил 14,1 млрд тонно-км (+3% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18,2 млрд тонно-км (+3,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

 

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