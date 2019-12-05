Погрузка на Октябрьской железной дороге в ноябре снизилась на 2,3%

Объём погрузки на территории Октябрьской железной дороги за январь-ноябрь 2019 года составил 92 млн тонн грузов, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

За отчётный период ОЖД погружено: руды железной – 24 млн тонн (+0,1% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года); строительных грузов – 22 млн тонн (-4,2%); промышленного сырья – 2,2 млн тонн (+5,7%); лесных грузов – 4,1 млн тонн (-4,9%); нефти и нефтепродуктов – 9,6 млн тонн (+2,3%); лома черных металлов – 358 тысяч тонн (+1,3%); цемента – 860 тысяч тонн (-17%); удобрений – 17,5 млн тонн (+2,5%).

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в ноябре текущего года составила около 8 млн тонн, что на 2,3% меньше аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-служба ОЖД.