Погрузка на Октябрьской железной дороге в октябре 2019 года выросла на 4,1%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги в октябре текущего года составила 8,8 млн тонн, что на 4,1% больше показателей аналогичного периода 2018 года.

С января по октябрь 2019 года на территории ОЖД погружено 84 млн тонн (+0,4%), в том числе: руды железной – 21,6 млн тонн (+1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года); строительных грузов – 20,7 млн тонн (-4,6%); промышленного сырья – 2 млн тонн (+8,1%); лесных грузов – 3,8 млн тонн (-2,1%); нефти и нефтепродуктов – 8,7 млн тонн (+3,1%); лома чёрных металлов – 326 тыс. тонн (+0,6%); цемента – 801 тысяча тонн (-15,9%);

удобрений – 16 млн тонн (+2,5%).