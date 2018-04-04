Погрузка на Октябрьской железной дороге в первом квартале этого года выросла на 4,7%

Погрузка на Октябрьской железной дороге в марте текущего года составила 9 млн тонн, что на 3,2% превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

С января по март текущего года, по оперативным данным, в зоне ответственности ОЖД погрузка составила 24 млн тонн, что на 4,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

В I квартале 2018 года на Октябрьской железной дороге погружено: руды железной – 6 млн тонн (+2% по сравнению с тем же периодом 2017 года); строительных грузов – 6 млн тонн (+17,7%); промышленных грузов – 546 тысяч тонн (-0,8%); цемента – 209 тысяч тонн (+32,7%); лесных грузов – 1 млн тонн (-7%); нефти и нефтепродуктов – 3 млн тонн (-6,9%); удобрений – 5 млн тонн (+7,9%); химикатов – 291 тысяча тонн (-14,4%).

Тарифный грузооборот с января по март 2018 года составил 42,1 млрд тонно-км (+5,7% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 55 млрд тонно-км (+5,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.