Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе выросла на 9,6%

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в январе текущего года составила 8 млн тонн, что на 9,6% превышает показатели аналогичного периода 2017 года.

В январе текущего года на Октябрьской железной дороге погружено: руды железной – 2 млн тонн (+1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года); строительных грузов – 2 млн тонн (+55%); промышленных грузов – 195 тыс. тонн (+3%); цемента – 63 тыс. тонн (+25,7%); лесных грузов – 302 тысячи тонн (-8,4%); нефти и нефтепродуктов – 932 тысячи тонн (-10,7%); удобрений – 1,5 млн тонн (+7,6%); химикатов – 102 тысячи тонн (-3,1%).

Тарифный грузооборот в январе 2018 года составил 14,5 млрд тонно-км (+9% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19 млрд тонно-км (+9,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.