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Мурманская область. Арктика09.06.18 15:02

Погрузка на Октябрьской железной дороге за 5 месяцев выросла на 3%

С января по май текущего года погрузка в границах Октябрьской железной дороги составила 41,5 млн тонн, что на 3% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

За этот период на ОЖД погружено: руды железной – 10 млн тонн (+2,1% по сравнению с тем же периодом 2017 года); строительных грузов – 11 млн тонн (+10,7%); промышленных грузов – 923 тысячи тонн (-7,2%); цемента – 395,5 тысячи тонн (+35,7%); лесных грузов – 2 млн тонн (-6,4%); нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (-8,8%); удобрений – 8 млн тонн (+7,1%); химикатов – 511 тысяч тонн (-9,6%).

Тарифный грузооборот с января по май 2018 года составил 70,9 млрд тонно-км (+5% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 92,4 млрд тонно-км (+5,1%).

В мае текущего года, по оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской магистрали составила 9 млн тонн, что на 1% превышает показатели мая 2017 года.

Тарифный грузооборот в мае составил 14,5 млрд тонно-км (+3,3% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18,9 млрд тонно-км (+3,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

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