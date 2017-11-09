Погрузка на ОЖД за 10 месяцев текущего года снизилась на 3,3%

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской магистрали за 9 месяцев текущего года составила более 8,3 млн тонн, что на 4,7% превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

В октябре 2017 года на Октябрьской железной дороге погружено: руды железной – 1,8 млн тонн (+0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года); строительных грузов – 2,3 млн тонн (+4,7%); промышленных грузов – 210,8 млн тонн (-1%); нефти и нефтепродуктов – 897,7 тысячи тонн (+23,8%); удобрений – 1,5 млн тонн (+4,9%); химикатов – 117,8 тысячи тонн (+12,4%); цемента – 106,4 тысячи тонн (+43,3%).

Погрузка за 10 месяцев составила 82,4 млн тонн, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

С января по октябрь текущего года на Октябрьской железной дороге погружено: руды железной – 19,7 млн тонн (-2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); строительных грузов – 21,3 млн тонн (-15,5%); промышленных грузов – 2,1 млн тонн (-1,3%); нефти и нефтепродуктов – 9,4 млн тонн (-0,4%); удобрений – 14,7 млн тонн (+8,4%); химикатов – 1,09 млн тонн (+33,1%); цемента – 821,4 тысячи тонн (+6,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.