Погрузка на ОЖД за 5 месяцев выросла на 29,3%

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги (ОЖД) в январе-мае текущего года погружено 41 млн тонн.

За пять месяцев на ОЖД погружено: руды железной – 10,8 млн тонн (+3,5% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года); строительных грузов – 9,6 млн тонн (-11,1%); промышленного сырья – 1 млн тонн (+7,5%); руды цветной – 666 тысяч тонн (+13,2%); лесных грузов – 2 млн тонн (+4,9%); нефти и нефтепродуктов – 4,4 млн тонн (-2,3%); химикатов – 830,5 тысячи тонн (+12,7%); чёрных металлов – 427 тысяч тонн (-16,8%); лома чёрных металлов – 137 тыс. тонн (+8%); метизов – 494 тысячи тонн (+12%); цветных металлов – 147 тысяч тонн (+5,4%); огнеупоров – 102 тысячи тонн (+0,8%); цемента – 324 тысячи тонн (-18,1%); бумаги – 658 тысяч тонн (+4,5%); комбикормов – 89,5 тысячи тонн (+22,6%).

По оперативным данным, погрузка на ОЖД в мае текущего года составила 9 млн тонн, что на 1% больше соответствующего периода 2018 года.