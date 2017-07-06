Погрузка на ОЖД за 6 месяцев текущего года на 2,1% ниже показателей аналогичного периода 2016 года

По оперативной информации РЖД, погрузка в границах Октябрьской магистрали за 6 месяцев текущего года составила 49 млн тонн, что на 2,1% ниже показателей аналогичного периода 2016 года.

В I полугодии 2017 года на Октябрьской железной дороге погружено: руды железной – 12,3 млн тонн (+5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года); строительных грузов – 12 млн тонн (-19%); промышленных грузов – 1,2 млн тонн (-0,8%); лесных грузов – 2,3 млн тонн (-7,9%); нефти и нефтепродуктов – 6 млн тонн (+0,5%); удобрений – 9 млн тонн (+9,2%); химикатов – 640,2 тыс. тонн (+58,4%).

Тарифный грузооборот за 6 месяцев 2017 года составил 81,1 млрд тонно-км (+4,3% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – около 105,5 млрд тонно-км (+3,8%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.