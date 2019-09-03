Погрузка на ОЖД за 8 месяцев 2019 года снизилась на 1,2%

Объём погрузки на территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) за январь-август 2019 года составил 67,2 млн тонн, что на 1,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, за отчётный период дорогой, в том числе погружено: руды железной – 17,3 млн тонн (соответствует уровню аналогичного периода 2018 года); строительных грузов – 16,3 млн тонн (-7,6%); промышленного сырья – 1,7 млн тонн (+9,1%); лесных грузов – 3 млн тонн (-0,8%); нефти и нефтепродуктов – 7 млн тонн (+4,4%); лома чёрных металлов – 245 тысяч тонн (+4%); цемента – 615 тысяч тонн (-18,5%);- удобрений – 12,7 млн тонн (+2%).

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в августе текущего года составила 9 млн тонн, что на 5,1% выше показателей аналогичного периода 2018 года.