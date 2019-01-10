Похоронные долги, или Новый уровень государственного цинизма

В июле прошлого года АО «Бюро спецобслуживания», занимающееся похоронным делом на территории города Мурманска, обратилось в мурманский арбитраж с иском к Центру социальной поддержки населения г. Мурманска и Министерству социального развития области о взыскании чуть более 300 тысяч рублей. К участию в деле были также привлечены региональные Министерство финансов, Управление казначейства и администрация Мурманска.

Предъявленная похоронным бюро к взысканию сумма сложилась из расходов на выплату социального пособия на погребение и расходов на похороны умерших, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также умерших лиц без определенного места жительства.

С декабря 2017 года по май 2018 бюро произвело захоронение 46 таких умерших, счета на оплату услуг по их погребению в соответствии с заключённым договором были выставлены Центру соцподдержки населения г. Мурманска (областное учреждение), однако даже после направления претензии в адрес Минсоцразвития области оплата в адрес истца не поступила.

Федеральный закон о погребении и похоронном деле (да, есть и такой) чётко определяет перечень тех услуг, которые должны быть оказаны специализированной службой по похоронному делу, а также устанавливает источник возмещения этих расходов (в данном деле это областной бюджет). В соответствии с постановлением администрации города Мурманска стоимость таких услуг составляет скромную сумму в 7544,14 рубля (с февраля 2018 года - 7845,91 рубля).

Что примечательно, Минфин области в своём отзыве категорически возражал против удовлетворения заявленных требований, считая их необоснованными и незаконными. Содержание возражений в судебных актах не раскрывается.

Решение суда вступило в законную силу.

Как пишет sud51.com, проблемы, особенно финансовые, в сфере здравоохранения области мало кого могут удивить, однако возникновение задолженности по услугам по погребению на этом фоне выглядит экстравагантно. Отсутствие в бюджете области скромных 300 тысяч рублей при многомиллионной кредиторской задолженности областных больниц, а также резкое неприятие этой суммы областными финансистами, на оплату услуг по погребению самых незащищённых категорий людей, кажется новым уровнем государственного цинизма.