Поиски лучших условий для жизни довели до колонии

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение в отношении четырех граждан Демократической республики Конго и одного гражданина Республики Конго (трёх молодых людей и двух женщин), совершивших попытку незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.

Установлено, что иностранные граждане в поисках лучших условий для жизни, с целью улучшения своих бытовых условий, желая переехать на постоянное место жительства в Королевство Норвегия, находясь на территории г. Москва, вступили в преступный сговор. Для достижения данной цели, молодые люди в середине октября 2017 года приехали в г. Мурманск и поселились в отеле «Русалочка». С целью скрыть данные о своих личностях на случай их задержания, избавились от своих национальных паспортов, умышленно оставив их в отеле. Затем на неустановленном транспорте молодые люди прибыли в Печенгский район к Государственной границе Российской Федерации, где незаконно, скрытно, вне установленного пункта пропуска через Государственную границу, прошли контрольно – следовую полосу, перекусили кусачками по металлу нити колючей проволоки оградительного забора, тем самым преодолели инженерно-технические сооружения, и направились в сторону российско–норвежской границы.

Довести свой преступный умысел до конца вышеуказанные граждане, не смогли, так как были обнаружены и задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом Управления ФСБ по Мурманской области. Обвиняемые вину в совершении преступления признали, активно способствовали в расследовании уголовного дела.

Судом иностранные граждане признаны виновными в попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, женщинам - пять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.