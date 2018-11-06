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Мурманская область. Арктика06.11.18 14:12

Поиски механика, пропавшего при ЧП на доке СРЗ, приостановлены, решение о подъёме дока не принято

Поиски сменного механика, который пропал без вести при аварии плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Росляково, приостановлены. Об этом сообщил Владимир Гусев, председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

Решение о приостановке поисков связано с тем, что проверены все районы Кольского залива, где мог находиться пропавший мужчина. Его поиски начались 30 октября и продолжались неделю, но результата пока не принесли.

- Район затонувшего дока водолазы проверили, вся прибрежная часть Кольского залива в районе затопления дока проверена неоднократно, - отметил Владимир Гусев. - В этой ситуации было решено временно приостановить поиски. Затем они будут продолжены до того момента, пока их нецелесообразность не будет ясна окончательно. Решение об их продолжении, вероятнее всего, будет принято сегодня до конца дня. Пока поиски продолжают работники 82-го завода в пределах территории предприятия.

Тем временем затонувший док остается на дне Кольского залива. Как стало известно «РГ», решение о его подъёме пока не принято, поскольку при затоплении он ударился о дно и на корпусе дока образовались трещины. Кроме того, при затоплении док опустился на край природного углубления на дне акватории завода, глубина которого составляет около 100 метров, и необходимо не допустить сползание дока в это углубление.

Напомним, плавучий док ПД-50 затонул в ночь с 29 на 30 октября. При этом пострадали четверо рабочих 82-го судоремонтного завода, пятый пропал без вести. По факту аварии дока возбуждено уголовное дело. По словам руководителя пресс-службы АО «Центр судоремонта «Звёздочка» Евгения Гладышева, происшествие не скажется на сроках ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

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