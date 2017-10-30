Поиски пропавшего вертолёта Ми-8 в Гренландском море будут проводиться с учётом погодных условийВоенного и его семью обнаружили мёртвыми в их североморской квартире
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Мурманская область. Арктика30.10.17 09:14

Поиски пропавшего вертолёта Ми-8 в Гренландском море будут проводиться с учётом погодных условий

В Норвежском море вблизи о. Шпицберген ведутся поиски пропавшего вертолёта Ми-8, сообщает МЧС России. Руководитель группировки МЧС России в зоне ЧС Евгений Саидов заявил, спасатели будут применять телеуправляемый подводный аппарат для исследования места затопления российского вертолёта, чтобы определить способ его поднятия со дна.

«Учитывая, что глубина большая, будет целесообразно провести обследование места затопления для того, чтобы до прибытия судна для подъёма вертолёта, мы могли бы разработать варианты его поднятия на поверхность. Для этого необходимо обследовать сам вертолёт и характер дна вокруг него, понять его точное местоположение», - сказал Евгений Саидов.

Он отметил, что российские спасатели уже привели оборудование в готовность к действию. По его словам, работы будут проводиться с учётом погодных условий. «Специалисты, которые находятся на борту, имеют большой опыт работы в таких авариях», - отметил он.

При помощи телеуправляемого глубоководного аппарата «Фалькон» спасатели МЧС России обследовали российский вертолёт Ми-8, упавший в море возле норвежского архипелага Шпицберген. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве отметили, что «Фалькон» работал не внутри вертолёта, а снаружи. «Исследование поможет определить способ его поднять со дна», - пояснили в ведомстве.

В свою очередь губернатор Шпицбергена Свальбарда Керстин Ашхолт отметила, что работы будут проводиться на усмотрение российских спасателей.

Напомним, что в ночьюна 29 октября   спецборт Ил-76 МЧС России доставил спасателей МЧС России в Норвегию для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции по поиску вертолета Ми-8 вблизи острова Шпицберген. В составе оперативной группы более 40 спасателей, в том числе - 17 водолазов, имеющих допуск к проведению поисково-спасательных работ на больших глубинах.

Причиной крушения российского вертолёта у берегов Шпицбергена могло стать плохие погодные условия, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя президента в Северо-Западном округе Николая Цуканова.

«Вертолёт был современный. Сложные климатические условия, возможно, стали причиной», - сказал Николай Цуканов.

Ранее источник в международных службах авиационного поиска и спасения заявил, что катастрофу могли спровоцировать некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, на борту разбившегося вертолета Ми-8 находились три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики, а также пятеро членов экипажа. Там отметили, что следов воздушного судна обнаружено не было.

 

 

 

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