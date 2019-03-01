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Мурманская область. Арктика01.03.19 14:25

Поисковики из Татарстана провели апробацию нового оборудования предназначенного для подъема элементов самолета Пе-2 со дна озера Верхнее Ваенгское

В ЗАТО г. Североморск завершилась поисково-разведывательная экспедиция Региональной общественной молодёжной организации «Отечество» Республики Татарстан (г. Казань). С 20 февраля поисковики проводили рекогносцировочные работы по подъёму из озера Среднее Ваенгское деталей самолёта Пе-2 в целях воссоздания данного типа самолёта в рамках проекта «Крылья Татарстана».

Работы были связаны с апробацией нового оборудования, которое должно позволить поднять на поверхность те, фрагменты самолёта, которые ещё до сих пор лежат на дне озера. Испытание оборудования прошло успешно, эффективность его впечатляющая, но требует доработки. Зимняя работа была выгодна тем, что озеро покрылось льдом - и появилась опора для его установки. Во время испытания нового оборудования поисковикам удалось поднять с глубины часть кожаного реглана и гимнастерки погибшего летчика.

Самолёт Пе-2 был обнаружен на дне североморского озера Среднее Ваенгское летом 2018 года. Поисковиками были подняты останки экипажа и фрагменты самолёта: двигатель, литые узлы, закрылки, стойки шасси.

Также в 2018 году была проведена большая архивно-исследовательская работа  – установлены личности всех погибших членов экипажа самолета Пе-2 29 бомбардировочно-пикировочного авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота. Летчик – командир 2 авиаэскадрильи капитан Георгий Щербинин, штурман – штурман 2 авиаэскадрильи старший лейтенант Игорь Зильберг, стрелок-радист – начальник связи 2 авиаэскадрильи младший лейтенант Леонид Пластинин.

Поисковикам удалось доказать, что это боевая потеря. По архивным данным самолёт потерпел крушение при учебном бомбометании, однако при подъеме машины со дна озера удалось установить, что у самолета имеются пулевые пробоины двигателя и фюзеляжа, отстрелена лопасть винта. Вероятно, бомбардировщик был атакован немецкими истребителями - «охотниками».

Представители Региональной общественной молодежной организации «Отечество» вернутся в Североморск этим летом, чтобы продолжить начатую работу.

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