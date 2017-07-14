Поисковики Печенгского района проведут обследование воинских захоронений и памятников

С 15 по 23 июля отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Печенгского района организует обследование воинских захоронений и памятников на полуострове Средний и хребте Муста-Тунтури.

В состав поискового отряда войдут представители молодежи Печенгского района: рабочая молодежь, студенты и участники общественного движения «Волонтеры Победы». Цель обследования – создание электронной карты воинских захоронений и памятников, а также уточнение их паспортов.

Работа по учету и паспортизации памятников и воинских захоронений в районе уже проводилась. В настоящее время в ходе обследования необходимо выполнить анализ имеющихся паспортов, уточнить исторические сведения, содержащиеся в них, списки захороненных. Также следует провести обследование технического состояния воинских захоронений и дополнить описание их внешнего вида, составить паспорта на те захоронения, которые таковых не имеют.