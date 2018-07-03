Поисковики североморского отряда «Ваенга» установили новый обелиск на братской могиле в Тюва-Губе

1 июля в Тюва-Губе представителями поискового отряда «Ваенга» был установлен новый обелиск на братской могиле военнослужащих Северного флота, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Также североморские поисковики установили памятные доски с фамилиями погибших и умерших от ран воинов-североморцев, восстановили ограждение захоронения, навели порядок на территории кладбища.

Руководство поискового отряда «Ваенга» выражает благодарность североморскому яхт-клубу и лично Алексею Березовскому за помощь в доставке пассажиров и оборудования в губу Тюва.

Тюва-Губа - бывший рабочий поселок на восточном берегу губы Тюва в Кольском заливе, близ впадения в неё реки Большая Тюва. В настоящее время в поселке никто не проживает. Сухопутного сообщения с поселком нет.