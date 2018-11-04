Поисковую операцию на затонувшем плавдоке в Мурманске приостановили

Поисковая операция водолазов на месте ЧП на плавдоке ПД-50 в Мурманске приостановлена, предварительно, до конца выходных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции.

«Водолазы и подводные аппараты прекратили работу, предварительно, до конца выходных из-за погодных условий и длительного срока операции», - сообщили в штабе. Планируется, что осмотр береговой линии будет продолжен. Решение о целесообразности продолжения поисковой операции будет принято на следующей неделе.

Как ранее сообщалось, к поискам привлекались водолазы и суда Северного флота, специалисты региональных и федеральных спасательных подразделений.