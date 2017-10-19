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Мурманская область. Арктика19.10.17 09:16

Пока хозяйка квартиры спала, гость умыкнул у нее кошелек с зарплатой

В дежурную часть полиции с заявлением о краже денежных средств из квартиры обратилась 37-летняя кандалакшанка. По словам потерпевшей, неизвестные похитили из квартиры 10 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили заявительницу и выяснили, что накануне у нее были гости, с которыми она распивала спиртные напитки. Проснувшись утром, потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств.

Сотрудниками полиции были опрошены все, кто накануне был в гостях у женщины, и установили, что кражу совершил местный житель 1988 года рождения. Ориентировку с приметами подозреваемого оперативники передали наружным нарядам полиции и Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, получив данную ориентировку, задержали злоумышленника по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

Подозреваемый рассказал полицейским, что он был в гостях у потерпевшей. До поздней ночи компания распивала спиртные напитки. Зная о том, что накануне заявительница получила зарплату, злоумышленник воспользовался крепким сном хозяйки квартиры и присвоил содержимое кошелька. Впоследствии денежные средства мужчина потратил на собственные нужды.

По факту кражи в отношении безработного, ранее судимого и состоящего под административным надзором жителя Кандалакши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, мужчина задержан за совершение административного правонарушения.

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