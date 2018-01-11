Пока мы отдыхали цены на лук репчатый, морковь и куриные яйца росли

Как сообщает Мурманскстат, с 28 декабря 2017 года по 9 января 2018 года в Мурманской области возросли цены на репчатый лук (на 3,1%), морковь (на 2,6), куриные яйца (на 2,4), картофель (на 1,4), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,7), пищевую поваренную соль (на 0,6%). Снижение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 2,1%), вермишель (на 0,8), пшеничную муку (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.