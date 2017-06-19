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Мурманская область. Арктика19.06.17 15:46

Пока проект постановления правительства Мурманской области о выделении субсидий транспортным предприятиям не подписан, ещё есть надежда на благополучное разрешение конфликта

Сегодня руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич встретился с генеральным директором акционерного общества «Электротранспорт» Сергеем Коробковым и трудовым коллективом старейшего автотранспортного предприятия Заполярья.

Предметом встречи стало обсуждение дальнейшей работы перевозчика в сложившейся финансовой ситуации.  На сегодняшний день Министерством транспорта Мурманской области подготовлен проект постановления, который планирует решить судьбу 104 миллионов рублей, выделенных на субсидирование пассажирских перевозок. В «Электротранспорте» опасаются, что все деньги будут направлены предприятию, которое работает в области, – «Мурманскавтотрансу». Такое решение может привести к увеличению интервалов движения городского транспорта, а то и к закрытию особо нерентабельных маршрутов.

Основание для выделения финансовой помощи – существенные изменения в объёме пассажирских перевозок, заложенном при расчёте экономически обоснованного тарифа. Нижний предел снижения объёма перевозок, позволяющий согласно проекту постановления, претендовать на субсидию, – 10 процентов. У «Электротранспорта» снижение перевозок составляет примерно 7,4 процента, у «Мурманскавтотранса» снижение пассажиропотока гораздо выше – около 30 процентов.

– Мы могли бы поднять свою цифру до нужных 10 процентов, временно закрыв пару маршрутов, – рассказал директор акционерного общества «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Но приносить в жертву интересы мурманчан я считаю недопустимым. Пока проект постановления правительства Мурманской области о выделении субсидий транспортным предприятиям не подписан, ещё есть надежда на благополучное разрешение конфликта. Конечно, самый простой выход из положения, на который нас фактически толкают, – это уменьшение количества транспорта, увеличение интервалов его движения и закрытие пассажирских маршрутов.

Напомним, в 2014 году «Электротранспорт» в форсмажорном режиме взял под крыло автобусные маршруты. Коллектив предприятия проделал колоссальную работу, которая позволила сохранить автобусные перевозки в городе. Мурманчане высоко оценили все воплощенные решения – закуплены новые автобусы и троллейбусы, сокращен интервал движения транспорта, для пассажиров обеспечены комфорт и безопасность.

– «Электротранспорт» – одно из ведущих предприятий города и региона, – – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. – На сегодняшний день все городские маршруты востребованы и необходимы мурманчанам.  Считаю необходимым, в ближайшее время встретиться и обсудить создавшуюся ситуацию с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

 

 

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