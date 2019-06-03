Пока северяне в отпуске: в Мурманской области за это лето будут оформлены 60 городских объектов

На этой неделе в муниципалитетах Мурманской области стартует общественное обсуждение по размещению новых объектов городской среды: детских площадок, спортивных и арт-объектов.

Реализация Плана дополнительных мероприятий по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области в части создания комфортной городской среды в муниципалитетах региона идёт по графику. Об этом сегодня на оперативном совещании доложила помощник врио губернатора Ольга Вовк.

Так, совместно с муниципалитетами собрана и проанализирована информация по возможным территориям размещения детских городков, спортивных и арт-объектов, уже на этой неделе начнётся общественное обсуждение. Для проведения работ по художественной росписи городских поверхностей – всего будут оформлены 60 городских объектов, включая фасады жилых домов – проведен региональный этап отбора эскизов, на этой неделе будет объявлен старт всероссийского конкурса. По итогам будет сформирована совместная творческая команда.

«Мы понимаем, что это крупный проект и только силами Мурманской области нам не справиться – нужны руки, которые будут наносить рисунки и готовить эскизы. Но техзадание конкурса сформировано именно таким образом, чтобы все эскизы были неразрывно связаны с историей, спецификой Мурманской области и наших уникальных городов», – подчеркнула Ольга Вовк.

Также в ближайшее время будет запущен областной конкурс знаковых городских объектов, уже есть пул региональных мастеров, которые получат возможность реализовать свои творческие идеи.

Для реального запуска механизма обеспечения участия собственников зданий, строений, сооружений в содержании прилегающих территорий подготовлены изменения в закон в части сокращения сроков проведения обсуждения карт-схем городских и прилегающих территорий с двух месяцев до одного. До конца июня планируется вынести законопроект на заседание областной Думы.

На вторую половину июня также запланировано подписание соглашения с ПАО «Сбербанк» по поддержке реализации проекта по реконструкции главной площади Мурманска.

Глава региона отметил, что средства на реализацию Плана дополнительных мероприятий – в том числе в части формирования комфортной городской среды – запланированы в областном бюджете, софинансирования от муниципалитетов не потребуется.