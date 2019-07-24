Пока все отдыхают, молодёжь - работает!

Да, мы не ошиблись. Наши активисты из Дома молодёжи никогда не стоят на месте. И даже летом, когда кажется, что пора отдыхать, они готовятся к новому сезону. При этом, не забывая про действующие проекты. Говорить об этом можно бесконечно, чем мы и займёмся сегодня, 24 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с нашим уже постоянным гостем - директором Мурманского муниципального учреждения «Дом молодёжи» Леонидом Мостовым.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.