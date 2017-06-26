Покатались: молодым угонщикам грозит лишение свободы до 7 лет

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей города Кировска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что в период времени с 26 по 27 февраля 2017 года двое несовершеннолетних обвиняемых, достигших на момент совершения преступления 16- и 17-летнего возраста, находясь возле одной из АЗС на территории города Кировска Мурманской области, совершили угон транспортного средства.

Вину в совершенном преступлении подростки признали полностью.

Прокурором города Кировска дана оценка достаточности собранных доказательств и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде 7 лет лишения свободы.