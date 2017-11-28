Показ детского фильма «Подмышки с корицей, Тату и Пату!» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

30 ноября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится показ детского фильма «Подмышки с корицей, Тату и Пату!» в рамках программы XVIII Фестиваля финского кино в г. Мурманске, который организует Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Юные зрители познакомятся с Тату и Пату - героями серии популярнейших в Финляндии и широко известных в Европе и России детских иллюстрированных книг, созданных в соавторстве Айно Хавукайнен и Сами Тойвоненом. Братья Тату и Пату смотрят на мир, как пришельцы из космоса, для них все вокруг новое и неизведанное. Они открывают и изучают окружающие явления и предметы.