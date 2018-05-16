В Мурманской области продолжается показ фильмов Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». 15 мая в Городской библиотеке «Центр-Книга» Снежногорска прошел первый благотворительный киносеанс. Вниманию снежногорцев были предложены две киноленты: художественный фильм «Каждый 88» и документальное кино «Крис Фонсека, уличный танцор».

«Каждый 88» - это рассказ о том, как молодой советский солдат погибает на поле боя и попадает в другой мир, о котором не пишут в книгах. Там он узнаёт, что каждый 88-й ребенок в мире рождается с аутизмом, и ему предстоит стать одним из таких детей… Сможет ли парень принять предназначенную ему судьбу? Герою предстоит сделать нелегкий выбор: ждать билет в новую жизнь или надеяться, что сможет стать счастливым, не смотря ни на что.

«Крис Фонсека, уличный танцор» - вдохновляющая история о том, как скромный молодой человек благодаря силе характера шел к исполнению своей мечты - стать профессионалом в технике уличного танца, невзирая на слуховой аппарат.