Показатель послевузовской миграции в Мурманской области меньше трети, поэтому наш регион обеспечивает молодыми кадрами местный рынок труда

Эксперты Института образования НИУ ВШЭ проанализировали образовательную миграцию в регионах России и выяснили, что показатель послевузовской миграции в Мурманской области меньше трети. Это означает, что регион обеспечивает молодыми кадрами местный рынок труда, несмотря на отток абитуриентов.

Примерно такая же ситуация наблюдается в Магаданской области, Пермском и Краснодарском крае, республике Коми, Алтае и Кабардино-Балкарии.

По данным исследования, представленного в докладе «Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов», в Российской Федерации существует четыре категории регионов: «магниты», «транзиты», «экспортеры» и «замкнутые». В четверку привлекательных регионов-магнитов входят Москва с Московской областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Свердловская область и Татарстан. Иными словами, среди «отличников» - высокоразвитые территории с самыми сильными вузами, а также высоким валовым региональным продуктом на душу населения.

У каждого участника этой группы число студентов-первокурсников превышает число выпускников школ - то есть удается привлекать учащихся из других регионов. Поэтому показатель востребованности вузов региона среди выпускников школ заметно больше единицы.

Показатель послевузовской миграции среди регионов в среднем составляет 33%. Это значит, что регионы «отдают» другим территориям не более трети выпускников. Некоторым регионам везет меньше. Так, в Адыгее, Ханты-Мансийском АО и Ивановской области значение этого коэффициента превышает 0,5.

Меньше всего выпускников вузов теряют регионы с небольшой системой высшего образования: Камчатский край (15%), Сахалинская область (14%), Республика Ингушетия (12%) и Республика Тыва (8%). Небольшое количество вузов полностью «работает» на регион, кроме того, наблюдается большой поток выпускников из других регионов.

Высок показатель сохранения выпускников вузов также в Пермском и Красноярском краях, где, несмотря на относительно крупные системы высшего образования, в другом регионе находят работу не более 20% выпускников вузов.

Роль «перевалочных пунктов» или транзитных регионов для мигрирующей молодёжи играют Томская, Тюменская, Омская, Орловская, Воронежская, Ивановская области. Они привлекают немало студентов (показатель востребованности среди выпускников школ выше единицы). Но до поиска работы дело часто не доходит. Выпускники вузов трудоустраиваются в других регионах (показатель послевузовской миграции - выше 33%). Тем самым, эти субъекты Федерации работают и на локальный, и на внешний рынок труда.

Такая ситуация объясняется тем, что на этих территориях расположены исторически сильные университеты (причём многие участвуют в федеральных программах развития университетов), что и привлекает абитуриентов. Однако не во всех этих регионах уровень экономического развития и структура экономики позволяют «удержать» молодёжь.

Еще одна группа регионов — «экспортеры». Они теряют и потенциальных студентов, и выпускников вузов (показатель востребованности среди абитуриентов ниже единицы; показатель послевузовской миграции - более 33%). В этой группе Псковская, Владимирская, Тверская, Курганская, Волгоградская области, а также Чувашия и Адыгея. Часть этих регионов отдают абитуриентов двум столицам (Тверь и Владимир — Москве, Псков — Санкт-Петербургу). А другая часть не может обеспечить привлекательность ни за счёт вузов, ни за счёт рынка труда.

Можно выделить и «пограничные регионы», значения показателей по которым близки к средним. Эта группа неоднородна и по характеристикам системы высшего образования региона, и по экономическому развитию территорий, считают эксперты Института образования НИУ ВШЭ.