Показатель смертности населения в Мурманской области – самый низкий среди регионов Северо-Западного федерального округа

Сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин представил результаты работы ведомства в 2017 году. Итоги были подведены на прошлой неделе на расширенном заседании коллегии регионального министерства здравоохранения.

Как рассказал Валерий Перетрухин, в Мурманской области за прошедший год общий показатель смертности населения снизился на 4,3% и сегодня является самым низким среди регионов Северо-Западного федерального округа. Число сохраненных жизней составило 388 человек. Также на 11% удалось снизить смертность населения в трудоспособном возрасте. Среди основных причин традиционно на первом месте смертность от болезней органов кровообращения, на втором – смертность от новообразований, далее следует смертность от внешних причин. При этом, отметил Валерий Перетрухин, по сравнению с 2016 годом показатель смертности от болезней органов кровообращения удалось снизить на 4,5%. На 97 случаев (6,2%), по предварительным данным Росстата, удалось снизить смертность от злокачественных заболеваний.

«Позитивные изменения в региональном здравоохранении есть – об этом говорят показатели, они беспристрастны. Это результаты общей работы – и врачебного сообщества, и министерства здравоохранения. Они, кончено, не могут не радовать», – подчеркнула Марина Ковтун и потребовала не снижать уровня контроля и ответственности со стороны профильного ведомства.