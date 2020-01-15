Показатель заболеваемости ОРВИ в Мурманской области ниже эпидемического порога

По данным еженедельного мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, на 2-й неделе текущего года (с 6 по 12 января) эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом соответствует многолетним периодам наблюдения, показатель заболеваемости, в целом по области, ниже эпидемического порога.

По результатам еженедельного вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов заболеваемость среди всех групп населения обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.