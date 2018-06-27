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Мурманская область. Арктика27.06.18 12:18

Показатели наркоситуации в Ловозерском районе стабильны и являются одними из самых низких в регионе

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии Мурманской области.

В своём докладе первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира рассказала о взаимодействии с субъектами профилактики – в том числе с управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области, министерством здравоохранения Мурманской области – в организации комплексной работы по раннему выявлению фактов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся образовательных организаций. Ирина Ковшира отметила, что одной из эффективных мер такой работы является социально-психологическое тестирование, организованное в соответствии с порядком, утвержденным Министерством образования и науки РФ. В настоящий момент в федеральное ведомство направлен запрос на включение Мурманской области в апробацию единой методики социально-психологического тестирования.

Сложившуюся в регионе за 2017 год наркологическую ситуацию представил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Мурманской области Игорь Заплаткин.

Председатель регионального комитета по культуре и искусству Сергей Ершов рассказал о профилактической работе антинаркотической направленности ведомства, а также государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, образования в сфере культуры и искусства Мурманской области. Как было отмечено, в 2017 году активизировалась работа по информированию населения о деятельности учреждений культуры, в том числе – об антинаркотических профилактических мероприятиях. Информационная система «Единое информационное пространство в сфере культуры» Минкультуры России позволяет организовать автоматизированное распространение сведений об учреждениях и мероприятиях с использованием различных информационных каналов, включая социальные сети, размещать материалы на сайте Минкультуры России, портале «Культура.рф», Национальном туристическом портале, других популярных интернет-ресурсах, создавать почтовые рассылки и информационные виджеты, что существенно повышает охват аудитории учреждений культуры и информированность граждан об их деятельности.

С докладом о деятельности антинаркотической комиссии Ловозерского района выступил глава администрации муниципального образования, председатель антинаркотической комиссии Ловозерского района Николай Курзенев. Согласно докладу, по итогам мониторинга наркоситуации Мурманской области в 2017 году основные показатели наркоситуации в Ловозерском районе стабильны и являются одними из самых низких в регионе. Вместе с тем, требует решения вопрос укомплектованности наркологической службы Ловозерской центральной районной больницы врачами-наркологами.

Также на заседании заместитель главы администрации города Апатиты, заместитель председателя антинаркотической комиссии города Апатиты Виктор Кузнецов представил результаты деятельности антинаркотической комиссии муниципального образования. Так, межведомственной рабочей группой Государственного антинаркотического комитета дана положительная оценка работы муниципальной комиссии. Вместе с тем, комиссиям Апатитов, Мурманска и города Полярные Зори рекомендовано принять дополнительные меры по организации профилактической работы.

По итогам заседания членам антинаркотической комиссии Мурманской области поручено при организации взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики немедицинского потребления наркотиков соблюдать рекомендации Государственного антинаркотического комитета.

 

 

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