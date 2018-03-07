Мурманская область. Арктика07.03.18 08:40
Поклонников джаза ждёт новая встреча с одним из лучших джазовых пианистов России – Сергеем Жилиным
8 марта в 16.00 и 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится выступление Сергея Жилина.
В новой концертной программе «Рояль – король джаза» Сергей Жилин исполнит лучшие произведения из своей сольной программы. Прозвучит и «вечнозелёная» классика, и произведения Дэйва Брубека и Чика Кориа, и ироничный хард-боп Джима Ричардсона.
Всевозможные образы джазового рояля: ибероамериканский джаз Тани Марии, джазовые обработки советских песен и щепотка классики – все в одном концерте!
Однако единоличным присутствием на сцене Маэстро не ограничится: он представит зрителям двух своих коллег: Александра Симканича и юную пианистку Валерию Базыкину, которая знакома зрителям «Первого канала» по проекту «Лучше всех».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 494 человека
-
Последние комментарии
Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
Комментарий к новости:Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике
Нина З.
06.03.18 07:22
Странный человечек: получал два высших образования и работал не по профилю - не есть хорошо, да и послужной список какой-то далёкий от конкретных дел. Очередной чиновник...
Комментарий к новости:Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа.22:00«Имущество с хвостом». Художественный фильм (12+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 80 копеек, а доллара вырос почти на 30 копеек-PRO Энергетику13 работников Кольской атомной станции стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2017»-PRO ЖКХНаплевать на людей!-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться