Поклонников джаза ждёт новая встреча с одним из лучших джазовых пианистов России – Сергеем Жилиным

8 марта в 16.00 и 19.00 в Мурманской областной филармонии состоится выступление Сергея Жилина.

В новой концертной программе «Рояль – король джаза» Сергей Жилин исполнит лучшие произведения из своей сольной программы. Прозвучит и «вечнозелёная» классика, и произведения Дэйва Брубека и Чика Кориа, и ироничный хард-боп Джима Ричардсона.

Всевозможные образы джазового рояля: ибероамериканский джаз Тани Марии, джазовые обработки советских песен и щепотка классики – все в одном концерте!

Однако единоличным присутствием на сцене Маэстро не ограничится: он представит зрителям двух своих коллег: Александра Симканича и юную пианистку Валерию Базыкину, которая знакома зрителям «Первого канала» по проекту «Лучше всех».