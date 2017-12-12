Покушались на миллиард рублей, получили всего три года колонии общего режима

В Мурманской области вынесен обвинительный приговор в отношении группы лиц, обвиняемых в покушении на хищение миллиарда рублей.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении группы лиц, двое из которых бывшие сотрудники УФСКН России по Мурманской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что согласно отведенной подельниками роли, один из злоумышленников приобрёл поддельные векселя на сумму один миллиард рублей, при этом гарантом якобы выступал один из крупнейших банков страны. В дальнейшем, реализуя преступный умысел, трое обвиняемых предъявили сотруднику банка подложные документы с целью их обналичивания. Довести задуманное до конца и получить денежные средства злоумышленники не смогли, так как их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела было проведено более 100 следственных действий, в том числе за пределами Мурманской области, допрошено более 40 человек.

Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска трое обвиняемых признаны виновными в совершении покушения на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.