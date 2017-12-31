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Мурманская область. Арктика31.12.17 13:25

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка вышли на перекрёсток Мурманска

Полицейские Дед Мороз и Снегурочка подарили пешеходам и водителям подарки и поздравили их с Новым годом и Рождеством.

На площади Пять Углов областного центра в рамках ежегодной акции МВД России  «Полицейский Дед Мороз» сотрудники специализированного взвода ДПС ГИБДД ОР УМВД России по Мурманской области совместно с сотрудниками отдела ГИБДД городского Управления МВД России, переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравили участников дорожного движения с наступающими праздниками.

Помимо этого инспекторы напоминали о соблюдении дорожных правил, а молодым родителям – о необходимости пользоваться детскими удерживающими устройствами в автомобилях для обеспечения безопасности малышей. Всем участникам дорожного движения сотрудники полиции дарили памятки, сладкие подарки и световозвращающие элементы.

Особое внимание было уделено юным участникам дорожного движения. С маленькими пассажирами и пешеходами проводили мини-викторины. Ребята отвечали на вопросы Полицейского Дед Мороза, тем самым демонстрируя знания Правил дорожного движения, а также рассказывали стихотворения.

По завершении акции Дед Мороз и Снегурочка приняли участие в новогоднем мероприятии для воспитанников детского дома «Журавушка».

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, мероприятия в рамках акции продолжаться в городах Мурманской области в течение всех праздничных дней.

 

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