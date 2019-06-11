Полицейские исполнили заветную мечту юного мурманчанина

Юный мурманчанин Роман давно хотел обратиться к стражам порядка с необычной просьбой, только всё не решался. Мама первоклассника принесла в ГИБДД его рисунок и рассказала о желании Ромы в дальнейшем стать полицейским, ну а сейчас он бы очень хотел прокатиться на патрульной машине ГИБДД.

Рома, ученик 1-го класса гимназии № 1 города Мурманска. Он мечтает помогать людям, он знает, что в трудную минуту полицейские приходят на помощь, защищают людей, оберегают, обеспечивают покой и порядок в городе.

В своих детских рисунках мальчик видит себя бесстрашным полицейским - грозой хулиганов и бандитов. Он мечтает быть супергероем нашего времени, который мчится на полицейском авто в погоне за нарушителями порядка.

Сотрудники полиции прониклись мечтами юного мурманчанина и пригласили Романа к себе в гости. Встреча состоялась на площадке перед зданием УГИБДД УМВД России по Мурманской области. Поприветствовать юного гостя вышел инспектор отдельного специализированного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Валерий Ралдугин. Он с удовольствием рассказал Роману о службе в полиции и, как настоящий волшебник исполнил давнюю мечту ребёнка – прокатил его на патрульном автомобиле полиции.

Роман поблагодарил стражей порядка за встречу и заверил, что теперь его желание стать полицейским стало ещё больше.