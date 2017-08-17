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Мурманская область. Арктика17.08.17 16:53

Полицейские кинологи Заполярья готовятся к Всероссийскому чемпионату по профессиональному многоборью

В Мурманской области активно ведётся подготовка полицейских кинологов и служебных собак к участию во Всероссийском чемпионате  по многоборью кинологов, который пройдет уже в сентябре. Кинологи и их четвероногие напарники совмещают тренировки с повседневной работой.

Главное при подготовке служебной собаки, по мнению начальника отделения обнаружения и обозначения целевых объектов по их запаху Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области лейтенанта полиции Евгения Деревцова, это взаимодействие собаки и человека. Напарники должны понимать друг друга с одного взгляда и жеста, потому что в экстренных ситуациях именно быстрота реакции полицейского пса может спасти человеческую жизнь. Евгений участвует в тренировках своих коллег по всем направлениям деятельности отделения – от следовой работы до поиска взрывчатки и наркотиков. А ещё надо готовиться самому, потому что лейтенант полиции на соревнованиях будет представлять Заполярье вместе со своей служебной собакой по кличке «Хельген Хаус Лаарчин».

Ларчик, как его ласково называет Евгений, - специалист по поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов и оружия. На счету Евгения и его напарника немало «тревожных» выездов на сообщения об обнаружении подозрительных предметов. Во время обследований мест происшествия в текущем году угроз не выявлено, отмечает Евгений. Однако даже если подозрительный предмет – это пустая коробка, собака работает по-настоящему, для нее нет условных ситуаций. Например, на учениях, которые недавно проходили в регионе, полицейский пес продемонстрировал великолепное чутье и безошибочно определил все подозрительные предметы.

Стоит отметить, что в этом году полицейскими-кинологами областного управления МВД России осуществлено более 50 выездов по сообщению «Угроза взрыва, подозрительный предмет». Во время обследования мест происшествия взрывных веществ и устройств не обнаружено, происшествий не допущено.

Кроме того, кинологи  управления приняли участие в 14 мероприятиях по линии поиска и обнаружения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.  Полицейские собаки в ходе мероприятий обнаружили 4 огнестрельных оружия, более 50 патронов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области,  полицейскими-кинологами отделения обнаружения и обозначения целевых объектов по их запаху ЦКС УМВД проведено 516 обследований, принято участие в 20 мероприятиях по поиску наркотических веществ.

Это результаты работы только областного Центра кинологии, подчеркивает Евгений. На местах - в районных отделах полиции - свои достижения, так как в каждом отделе полиции есть собственные четвероногие полицейские, которые достойно несут службу, выполняя обязанности по охране общественного порядка и безопасности, поиску наркотиков и взрывных устройств, следовой работе и задержанию преступников.

 

 

 

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