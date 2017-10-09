Полицейские Ковдорского района раскрыли по горячим следам квартирную кражу

В полицию Ковдора обратилась местная жительница с заявлением о краже из ее квартиры ювелирных украшений. Сумма причиненного женщине ущерба составила 43,5 тысячи рублей. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили потерпевшую и ее соседей. Было установлено, что неизвестное лицо проникло в квартиру без взлома замков, с использованием ключа.

Потерпевшая рассказала, что запасной ключ от квартиры она передала подруге своей дочери. С мамой девочки, также проживающей в Ковдоре, женщина знакома, однако дружеских отношений между ними нет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение ювелирных украшений совершила ранее судимая за имущественные преступления 31-летняя ковдорчанка, взяв у своей дочери ключ от квартиры ее подруги. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции. Злоумышленница призналась в содеянном и пояснила, что находится в затруднительной жизненной ситуации. Похищенные украшения она сдала в ломбард, а вырученные денежные средства присвоила.

По факту в отношении безработной ковдорчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.